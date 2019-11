Die Schlägerei zwischen Pittsburgh und Cleveland zum Durchklicken:

Das Thursday Night Game am 11. Spieltag der NFL befindet sich in den letzten Sekunden, die Pittsburgh Steelers liegen klar mit 7:21 gegen die Cleveland Browns in Rückstand.

Nach einem Tackle von Myles Garrett (Browns) gegen Mason Rudolph (Steelers) eskaliert die Lage, insgesamt müssen drei Spieler des Feldes verwiesen werden. Die NFL-Stars reagieren bei Twitter entsetzt.

SPORT1 zeigt die Bilder der wüsten Schlägerei.