"Ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass er aufhört oder sogar weiterzieht, als dass er in New England bleibt." Dieser Satz über Tom Brady, ausgesprochen von NFL-Insider und ESPN-Journalist Adam Schefter in der TV-Show Get Up, hat für Zündstoff gesorgt.

Auch Bradys Ex-Teamkollege Sebastian Vollmer glaubt im Gespräch mit SPORT1, dass der Quarterback den Meister 2020 verlassen wird.

Die Ära Bradys in New England neigt sich also womöglich dem Ende zu - doch wohin könnte es den vielleicht besten Footballer aller Zeiten künftig hinziehen? Laut Vollmer benötigt der Spielmacher ein Team, "das eigentlich schon reif für den Super Bowl ist, dem aber noch ein Quarterback fehlt."

SPORT1 checkt die möglichen Kandidaten - dabei erscheinen vor allem drei Varianten realistisch.