Der Start der Football-College-Ligen in den USA steht derzeit auf der Kippe. Nach dem am Samstag bereits die Mid Conference ihre Saison in das kommende Jahr verschoben hatte, berät auch die Power-5-Conference über eine mögliche Verschiebung.

Falls alle College-Ligen in Amerika ihre Saison nicht wie geplant im Herbst, sondern erst im nächsten Frühjahr starten, könnte diese Entscheidung weitreichende Folgen für den Termin-Plan der NFL haben.

Auch müsste die NFL eine Lösung für den im April geplanten NFL-Draft finden. Zumal die Nachwuchsspieler ganz ohne Spielpraxis wohl nicht zu einem Draft antreten werden. Eine Verschiebung scheint hier realistisch.

Was für die NFL aber viel weitreichendere Folgen haben könnte, sind die Spielansetzungen in der Liga. Während zurzeit die NFL-Spiele alle noch am Sonntag stattfinden - da der Samstag traditionell dem College-Football gehört - könnten bei einer Verschiebung der Nachwuchsliga die Spiele in der höchsten Profil-Liga auch am Samstag ausgetragen werden.

Das würde den NFL-Verantwortlichen ganz neue Übertragungsmöglichkeiten eröffnen. Zumal im Herbst die anderen großen Ligen, wie die NBA, NHL oder MLB ihre Saisons bereits abgeschlossen haben werden. Somit läge der Sportfokus in Amerika, der nun auf ein ganzes Wochendende verteilt werden könnte, nur auf dem Football.

Keiner macht den ersten Schritt

Wie die verschiedenen College-Ligen aber entscheiden ist noch offen. ESPN berichtet derzeit, dass eine Mehrheit der Big-Ten-Präsidenten für eine Verschiebung der Saison stimmen würden. Während die Pac-12 Conference für Dienstag eine Konferenz anberaumt hat, warten die ACC, Big 12 und SEC noch mit einer Entscheidung.

Die allgemeine Stimmung ist aber wohl so zu verstehen, dass man abwartet wer den ersten Schritt wagt und die Liga absagt. Falls diese Entscheidung wirklich fallen sollte, sieht sich die NFL erneut mit weiteren Chancen aber auch Risiken für die neue Saison konfrontiert.