Köln (SID) - Die ungeschlagenen Pittsburgh Steelers können am Sonntag gegen die Cincinnati Bengals in der US-Football-Profiliga NFL doch auf die Dienste ihres Star-Quarterbacks Ben Roethlisberger setzen. Der 38-Jährige war am Dienstag zusammen mit drei anderen Spielern auf die COVID-19-Liste gesetzt und von der Mannschaft isoliert worden. Nach negativen Coronatests wurden alle vier Profis am Samstag wieder von der Liste gestrichen und dürfen gegen die Bengals auflaufen.