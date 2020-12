New York (SID) - Die Corona-Pandemie wirbelt den Spielplan der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL weiter durcheinander. Das ursprünglich für den vergangenen Donnerstag angesetzte Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens ist zum dritten Mal verlegt worden. Die Partie, die erst am Sonntag und dann am Dienstag ausgetragen werden sollte, wurde nun für Mittwoch (21.40 Uhr MEZ) angesetzt. Die NFL bezeichnete die erneute Verschiebung als Vorsichtsmaßnahme.

Die Verlegung des Duells der Erzrivalen hat zur Folge, dass auch die kommenden Partien der beiden Klubs verschoben werden müssen. Grund für die Termin-Bredouille ist der Corona-Ausbruch bei den Ravens. In den vergangenen neun Tagen wurden 22 Spieler positiv getestet oder als erste Kontaktpersonen zu Erkrankten identifiziert.

Im Montagsspiel haben die Seattle Seattle Seahawks derweil 23:17 bei den Philadelphia Eagles gewonnen. Damit hält das Team um Quarterback Russell Wilson als Spitzenreiter der NFC West weiter Kurs Richtung Play-offs.