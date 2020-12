Super-Bowl-Champion Kansas sichert sich Platz eins in der AFC

Grund zu feiern: Freilos für die Kansas City Chiefs

Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs hat sich in der NFL den ersten Platz in der AFC gesichert und damit in der ersten Play-off-Runde ein Freilos.