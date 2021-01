Die amerikanische Poetin Amanda Gorman, berühmt geworden durch ihren Auftritt bei der Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden, wird auch beim Super Bowl eines ihrer Gedichte lesen.

Das bestätigte die 22-Jährige am Donnerstag bei Twitter.

"Ich fühle mich sehr geehrt", schrieb Gorman, die darauf verwies, dass ihre Einladung nicht mit ihrem plötzlichen Ruhm zusammenhänge: "Ich spreche mit der NFL schon seit Wochen."

Beim Endspiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers um die Superstars Tom Brady und Rob Gronkowski und dem Titelverteidiger Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes am 7. Februar in Tampa (US-Bundesstaat Florida) wird Gorman in der Pre-Game-Show auftreten.

In der Halbzeit ist der kanadische R'n'B-Star The Weeknd zu sehen.