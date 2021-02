Football-Superstar Tom Brady vom neuen Champion Tampa Bay Buccaneers lässt sich nach seiner 21. NFL-Saison am Knie operieren. "Er wird eine kleine Säuberung machen lassen", sagte sein Headcoach Bruce Arians der Tampa Bay Times am Rande der Super-Bowl-Parade.

Brady (43) war nach 20 Jahren und sechs Titeln bei den New England Patriots zu den Bucs gewechselt, die er ebenfalls sofort zur Meisterschaft führte. Im 55. Super Bowl bezwang Tampa die Kansas City Chiefs am Sonntag 31:9. Die kommende Saison will Brady mindestens noch spielen.