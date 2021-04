Los Angeles (SID) - Der dreifache Super-Bowl-Gewinner Julian Edelman hat sein Karriereende in der Football-Profiliga NFL bekannt gegeben. "Es waren die besten zwölf Jahre meines Lebens. Es war eine verdammt gute Zeit", sagte der 34 Jahre alte Receiver der New England Patriots in einem bei Twitter veröffentlichten Video.

"Wegen einer Verletzung im vergangenen Jahr mache ich meinen Rücktritt vom Football offiziell", sagte Edelman, der 2009 von den Patriots gedraftet worden war. Anerkennung gab es unter anderem von seinem früheren Mitspieler Tom Brady. "So viele Teamkollegen haben deine Arbeitsmoral und deinen Siegeswillen bewundert - und ich stehe ganz oben auf dieser Liste", schrieb die Quarterback-Legende auf Instagram.