Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers tritt im Eröffnungsspiel der neuen Saison in der US-Football-Profiliga NFL gegen die Dallas Cowboys an. Das gab die NFL am Mittwoch bekannt.

Das Spiel der Bucs um Superstar Tom Brady findet am 10. September (02.20 Uhr MESZ) statt. Tampa nimmt erstmals als Titelverteidiger am sogenannten Kick-off-Match teil, seit 2004 eröffnet der NFL-Champion die neue Spielzeit. Der komplette Spielplan wird in der Nacht zu Donnerstag bekannt gegeben.