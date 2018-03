Nationalspieler Tobias Rieder hat mit den Los Angeles Kings im Playoff-Rennen der NHL einen wichtigen Sieg gefeiert und dabei eine Schlüsselrolle gespielt.

Der 25 Jahre alte Landshuter leitete beim 4:2-Sieg der Kalifornier gegen seinen Ex-Klub Arizona Coyotes den Erfolg durch die Vorarbeit zur wegweisenden 3:2-Führung durch Jeff Carter ein. Rieder verbuchte damit seinen 13. Assist-Punkt in der laufenden Saison. (Die Tabellen der NHL)

Seine Nationalmannschafts-Kollegen Tom Kühnhackl und Leon Draisaitl konnten sich unterdessen nicht so gut in Szene setzen. Kühnhackl trat beim 4:3 von Titelverteidiger Pittsburgh Penguins nach Verlängerung bei den New Jersey Devils ebenso wenig besonders in Erscheinung wie Draisaitl bei der 1:2-Niederlage mit den Edmonton Oilers im kanadischen Duell bei den Vancouver Canucks.