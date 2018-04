Die Calgary Flames aus der NHL haben ihren Trainer Glen Gulutzan entlassen. Unter Gulutzan hatten die Flames in dieser Saison zum siebten Mal in neun Spielzeiten die Playoffs verpasst. Den Kanadiern fehlten elf Punkte, um im Kampf um den Stanley-Cup eingreifen zu können.

2016 hatte Gulutzan den Stanley-Cup-Sieger von 1989 in seiner ersten Saison in die Playoffs geführt, in dieser Saison verbuchte seine Mannschaft allerdings 37 Siege und 45 Niederlagen, von denen die Flames zehn in der Verlängerung kassierten. Mit dem Coach mussten auch dessen Assistenten Dave Cameron und Paul Jerrard gehen (Ergebnisse und Spielplan der NHL-Playoffs).