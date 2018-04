Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der NHL in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Nach zuletzt zwei Niederlagen gewann das Team aus Brooklyn gegen die Philadelphia Flyers mit 5:4, der 32-jährige Greiss wehrte dabei 27 Schüsse ab.

Nationalspieler Dennis Seidenberg fehlte im Aufgebot der Islanders.

Matchwinner für die Gastgeber waren Starspieler John Tavares sowie Mathew Barzal mit jeweils zwei Treffern. Barzal erzielte auch das entscheidende Tor.

Als Letzter der Metropolitan Division hat New York keine Chance mehr auf den Einzug in die Playoffs, Greiss und Seidenberg sind damit Kandidaten für das deutsche Aufgebot bei der WM in Dänemark (4. bis 20. Mai).