Die Vegas Golden Knights sind in der NHL mit einer Niederlage in ihr erstes Playoff-Halbfinale gestartet.

Bei den Winnipeg Jets unterlag der Neuling 2:4 und liegt in der best-of-seven-Serie 0:1 zurück. Spiel zwei findet am Montag erneut in Kanada statt.

Die Jets erwischten den besseren Start und überwanden Knights-Goalie Marc-Andre Fleury bei ihren ersten acht Schüssen innerhalb von acht Minuten gleich dreimal. Die Gäste aus der Spielermetropole Las Vegas konnten nicht mehr für Spannung sorgen.

"Wir hatten eine Woche Pause. Manchmal braucht man ein paar Minuten, um wieder reinzukommen. Das haben sie heute ausgenutzt", sagte Fleury. Im zweiten Halbfinale führen die Washington Capitals 1:0 gegen Tampa Bay Lightning.