Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl ist mit Titelverteidiger Pittsburgh Penguins in den NHL-Playoffs ins Hintertreffen geraten.

Im dritten Spiel der Viertelfinalserie verlor Pittsburgh in der Nacht zum Mittwoch gegen die Washington Capitals mit 3:4. Im Modus best of seven liegen die Penguins nun 1:2 zurück, die nächste Partie findet am Donnerstag (Ortszeit) wieder in Pittsburgh statt.

Vor dem Schlussdrittel hatte Pittsburgh noch 3:2 geführt, Matt Niskanen (46.) und Superstar Alexander Owetschkin (59.) drehten im Anschluss die Partie für den Gast aus der Hauptstadt, für den Nationaltorhüter Philipp Grubauer nicht zum Einsatz kam.

Die NHL-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US

Die Nashville Predators, im Vorjahr noch bis ins Finale vorgedrungen, unterlagen derweil bei den Winnipeg Jets mit 4:7. Wie Pittsburgh läuft auch Nashville nun einem 1:2 Rückstand hinterher. (So steht es in den NHL-Playoffs)