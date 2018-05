Die Vegas Golden Knights sind in den Conference Semifinals der NHL-Playoffs in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Der Liga-Neuling gewann das erste Auswärtsspiel der best-of-seven-Serie bei den San Jose Sharks mit 4:3 nach Verlängerung und ging in der Serie mit 2:1 in Führung. Die Sharks hatten dem Team aus der Glücksspielmetropole vor zwei Tagen die erste Niederlage in den Playoffs beigebracht.

Der Schwede William Karlsson erzielte in der Verlängerung den entscheidenden Treffer für die Gäste. Für den Weltmeister war es bereits der vierte Treffer in den Playoffs.

Tampa Bay gleicht aus

Unterdessen mussten die Boston Bruins gegen Tampa Bay Lightning in der best-of-seven-Serie den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen.

Nur zwei Tage nach dem eindrucksvollen 6:2-Auftakterfolg unterlag der sechsmalige Meister den Lightning mit 2:4. Am Mittwoch (Ortszeit) steht das erste Spiel in Tampa an.