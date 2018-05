Die Vegas Golden Knights arbeiten in der NHL weiter am großen Coup. Der Debütant aus Nevada entschied auch das vierte Playoff-Halbfinalspiel gegen die Winnipeg Jets mit 3:2 für sich und liegt in der Serie best of seven nun mit 3:1 in Führung. Damit fehlt den Knights in ihrer Premierensaison noch ein Sieg zum Einzug ins Stanley-Cup-Finale.

Jets meiste Zeit überlegen

In einem engen Spiel wirkten die Jets über weite Phasen überlegen, doch Reilly Smith entschied die Begegnung sieben Minuten vor der Schlusssirene für Las Vegas. Nach der Niederlage zum Auftakt der Serie war es nun der dritte Sieg in Folge, schon am Sonntag kann der Neuling das Halbfinale auf fremdem Eis erfolgreich beenden. (Alle Ergebnisse der NHL-Playoffs)

Noch vor Saisonbeginn galt das neue Team aus der Glücksspiel-Metropole als Außenseiter, für einen Titelgewinn notierten die Buchmacher die Quote 500:1. Nun ist der große Triumph greifbar. Im anderen Halbfinale steht es zwischen den Washington Capitals um den russischen Superstar Alexander Owetschkin und Tampa Bay Lightning nach vier Spielen 2:2.