NHL-Playoffs: Vegas Golden Knights ziehen in Finale um Stanley Cup ein NHL-Neuling gelingt die Sensation / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Die Vegas Golden Knights (in weiß) haben das Finale der Western Conference gewonnen © Getty Images

Die Vegas Golden Knights vollbringen in den Playoffs eine Sensation und ziehen, nachdem sie erst neu in die NHL aufgenommen wurden, direkt in die Finalserie ein.