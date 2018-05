Die Washington Capitals bleiben in der NHL im Rennen um den Einzug ins Stanley-Cup-Finale. Der Hauptstadt-Klub wendete im sechsten Halbfinal-Spiel gegen Tampa Bay Lightning mit einem 3:0-Heimsieg das vorzeitige Aus ab und erzwang in der Best-of-Seven-Serie nach zuletzt drei Pleiten in Folge das entscheidende siebte Spiel. (Alle Ergebnisse der NHL-Playoffs)

Mit zwei Treffern war T.J. Oshie (36./60.) einer der Sieggaranten für die mit dem Rücken zur Wand stehenden Capitals. Außerdem war Devante Smith-Pelly (51.) für Washington erfolgreich. Nationaltorhüter Philipp Grubauer kam erneut nicht bei den Caps zum Einsatz, Goalie Braden Holtby gelang mit 24 Paraden sein erster Shutout in den laufenden Play-offs.

Spiel sieben findet am Mittwoch beim Meister von 2004 in Florida statt. Im Finale erwartet den Sieger der Überraschungsklub Vegas Golden Knights. Der NHL-Neuling hatte sich im Endspiel der Western Conference mit 4:1 gegen die Winnipegs Jets durchgesetzt.