Stundenlang musste Dominik Bokk reden. Über Eishockey, über sich und über seine Zukunft. Das Interesse am deutschen Talent hätte bei der Scouting Combine der NHL in Buffalo/New York (Draft in der Nacht auf Samstag) kaum größer sein können.

28 von 31 Teams fühlten dem 18-Jährigen auf den Zahn. "Alle außer Buffalo, Tampa Bay und Calgary", erzählt Bokk.

Bei der alljährlichen Combine, einer Art Leistungsschau, verschaffen sich die Klubs einen Eindruck von den Spielern, die beim Draft für sie infrage kommen. Es werden Interviews geführt, dazu geht es um die Physis. Maße werden genommen, und die "Prospects", die Kandidaten, müssen ordentlich schwitzen.

"Sprünge, Sprints und Krafttests standen auf dem Programm", sagte Bokk nach seinem Auftritt den Eishockey News. Den Trip in die USA hat der Flügelstürmer genossen. "Es war eine coole Erfahrung, alleine ohne Eltern nach Buffalo zu fliegen."

Bokk auf den Spuren von Draisaitl

Bokk geht den gleichen Weg wie Leon Draisaitl.

Der deutsche Starspieler war 2014 in Toronto bei der Combine dabei, Wochen später wurde er bei der Verteilung der Nachwuchshoffnungen an Position drei von den Edmonton Oilers ausgewählt. Seitdem spielt der Center aus Köln für die Kanadier.

An diesem Wochenende geht im American Airlines Center in Dallas der NHL Entry Draft über die Bühne. Dort, wo normalerweise der deutsche Basketballheld Dirk Nowitzki in der NBA aufläuft, entscheidet sich, wie es für Bokk weitergeht. Es spricht viel dafür, dass er ziemlich früh dran ist.

Experten rechnen mit Erstrunden-Pick

Bokk, geboren in Schweinfurt, könnte als erster Deutscher seit Draisaitl (22) und fünfter insgesamt in der ersten von sieben Runden gezogen werden.

Die Prognosen von drei Experten auf der offiziellen Website der Liga (nhl.com) sehen so aus: Bokk geht als 18. Pick zu den Columbus Blue Jackets, als 26. zu den New York Rangers oder als 29. zu den St. Louis Blues.

"Ich will unbedingt in Runde eins gedraftet werden, das ist einfach das Beste, was es gibt", so Bokk, "ein favorisiertes Team habe ich eigentlich nicht." Ganz grundsätzlich geht er die Sache eher vorsichtig an: "An dem Tag kann sowieso noch so viel passieren."

Umweg über Schweden in die NHL

Bislang wurden Olaf Kölzig (1989/Nr. 19), der heutige Bundestrainer Marco Sturm (1996/21), Marcel Goc (2001/20) und Draisaitl (2014/3) in der ersten Runde gezogen. Bokk könnte am Freitag (Ortszeit) in einen erlesenen Kreis eintreten.

Mit 14 Jahren war er von seinem Heimatverein ERV Schweinfurt zu den Kölner Haien gegangen und hatte dort im Nachwuchs gespielt.

Die Chance, in der Western Hockey League (WHL) für die Prince Albert Raiders anzutreten, bei denen für Draisaitl das Abenteuer Nordamerika begann, ließ er verstreichen. Bokk wechselte im vergangenen Sommer lieber nach Schweden zu den Vaxjö Lakers.

Der technisch versierte Stürmer mit Spielübersicht und viel Tempo bereut den Schritt nicht.

"Für mich war es richtig, nach Schweden zu gehen. Ich hatte bisher eigentlich gar keine Probleme, es war die perfekte Entscheidung", so Bokk. Zum Draft fährt er "mit einem guten" Gefühl. "Ich freue mich darauf und bin auch aufgeregt."