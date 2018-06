Der langjährige NHL-Torhüter Olaf Kölzig ist fest vom ersten Titelgewinn seiner Washington Capitals überzeugt. "Ich denke, dass es unser Jahr werden wird", sagte der 48-Jährige dem Fachmagazin Eishockey News schon vor dem 6:2-Sieg der Caps zur 3:1-Führung im Finale gegen die Vegas Golden Knights.

Mit Kölzig, heute im Klub für die Spielerentwicklung zuständig, hatte Washington vor 20 Jahren seine erste Finalserie gegen die Detroit Red Wings 0:4 verloren. "Die einzelnen Spiele waren viel enger, als es das Ergebnis sagt", erklärte Kölzig rückblickend, "das war schon ein großartiges Erlebnis."

Kölzig hofft nicht auf Grubauer-Einsatz

Diesmal sieht es deutlich besser aus. Schon in der Nacht zu Freitag (ab 02.00 Uhr LIVE auf Sport1 US) können die Caps mit einem weiteren Sieg fast genau 44 Jahre nach der Klubgründung den ersten Titel perfekt machen. "Ich bin voll von unserem Team überzeugt", so Kölzig.

"Olie the Goalie" Kölzig hofft nicht, dass Philipp Grubauer die Nummer eins Braden Holtby in den Play-offs noch einmal im Kasten ersetzt: "Denn die einzige Chance für Philipp, eingesetzt zu werden, würde bedeuten, dass sich Braden verletzt oder wir auf der Verliererstraße sind."