Stanley-Cup-Sieger Philipp Grubauer erhält in der NHL bei der Colorado Avalanche die Chance auf den Posten als Torhüter Nummer eins.

Die Washington Capitals gaben den Rosenheimer am Freitag am Rande der jährlichen Talentziehung in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga an die Organisation aus Denver ab und erhielten dafür ein Draftrecht für die zweite Runde. Mit Grubauer wechselt auch Verteidiger Brooks Orpik in die Mile High City.

Grubauer hatte mit den Caps vor zwei Wochen erstmals den NHL-Titel gewonnen, war in den Playoffs aber meist die Nummer zwei hinter dem Kanadier Braden Holtby gewesen. Mit starken Leistungen in der Hauptrunde hatte er bei zahlreichen anderen Teams Interesse geweckt. Grubauer ist nach dem früheren Bundestrainer Uwe Krupp erst der zweiten deutsche Profi bei der Avalanche. Krupp hatte mit Colorado 1996 den Stanley-Cup-Triumph gefeiert.

Grubauer war 2010 im Draft an 112. Stelle von den Capitals ausgewählt worden und absolvierte insgesamt 101 Spiele für Washington.

In der letzten Saison war er 35 Mal in der Hauptrunde zum Einsatz gekommen und wies eine Fangquote von 92,3 Prozent auf. "Er ist ein großartiger Goalie, ein Siegertyp und bereit für den nächsten Schritt", sagte Colorados General Manager Joe Sakic. Grubauer soll sich den Nummer-eins-Posten zunächst mit dem Russen Semjon Warlamow teilen.