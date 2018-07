NHL: Tom Kühnhackl wechselt von Pittsburgh Penguins zu New York Islanders Kühnhackl wechselt zu Islanders / Lesedauer: 2 Minuten

Tom Kühnhackl spielt in Zukunft für die New York Islanders

Nächster Wechsel in der NHL. Tom Kühnhackl verlässt Meister Pittsburgh und schließt sich den New York Islanders an. Dort trifft er auf einen weiteren Deutschen.