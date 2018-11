Auston Matthews hat mit seiner Auftaktserie in der NHL gleichgezogen mit Legenden wie Wayne Gretzky und Mario Lemieux.

Der Stürmer steuerte zum 4:1-Erfolg seiner Toronto Maple Leafs gegen die Los Angeles Kings zwei Assists bei und erzielte damit in seinen ersten sieben Saisonspielen jeweils mindestens zwei Scorerpunkte.

Matthews ist erst der fünfte Spieler der NHL-Geschichte, dem eine solche Serie zu Saisonbeginn glückte. Zuletzt war dies 1992/93 Mario Lemieux und Teamkamerad Kevin Stevens bei den Pittsburgh Penguins gelungen, davor schafften als erster Wayne Gretzky von den Edmonton Oilers (1983/84) und Mike Bossy von den New York Islanders (1984/85) ein solches Kunststück.

Matthews führt Scorerliste an

Mit insgesamt 16 Scorerpunkten führt Matthews die Scorerliste der NHL an. "Ich weiß auch nicht, was gerade passiert. Ich versuche nur, Eishockey zu spielen, Spaß zu haben, mir Möglichkeiten zu erarbeiten und diese zu verwerten", sagte der 21 Jahre alte Center.

Während Toronto seinen siebten Sieg in Folge feierte und die Atlantic Division anführt, warten die Detroit Red Wings dort auch nach dem sechsten Saisonspiel weiter auf den ersten Sieg. So schlecht ist der elfmalige Stanley-Cup-Gewinner (zuletzt 2008) noch nie in eine Spielzeit gestartet. Bei Rekordmeister Montreal Canadiens kassierten die Red Wings in der Nacht zum Dienstag eine 3:7-Pleite.