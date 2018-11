Nationalspieler Leon Draisaitl ist mit einem Tor und einem Assist für die Edmonton Oilers in die Saison der NHL gestartet.

Die 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)-Niederlage gegen die New Jersey Devils konnte der 22-Jährige allerdings ebenso wenig abwenden wie Nationalmannschaftskollege Tobias Rieder, der bei seinem Debüt im Oilers-Dress 7:48 Minuten Eiszeit erhielt.

Das Auftaktspiel der beiden früheren Stanley-Cup-Sieger fand im Rahmen der NHL Global Series im mit 12.044 Zuschauern ausverkauften Scandinavium in Göteborg statt. Am vergangenen Mittwoch hatten die Oilers bereits einen Gastauftritt in Köln, bei dem die Kanadier das DEL-Team Kölner Haie in der Verlängerung (4:3) bezwungen hatte.

Draisaitl stand bei seinem starken Saisonauftakt insgesamt 18:29 Minuten auf dem Eis und leitete mit einem Puckgewinn in einer Powerplay-Situation den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Milan Lucic ein (5.). In der 52. Minute gelang dem deutschen Topstar zudem der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 2:4.

Kyle Palmieri hatte die Devils schon nach 58 Sekunden in Führung gebracht und erhöhte zu Beginn des zweiten Drittels auf 2:1 (22.). Auch Travis Zajac (23./46.) traf doppelt, den Schlusspunkt setzte Stefan Noeten (59.).

Kahun siegt mit Chicago, Greiss verliert

Rookie Dominik Kahun blieb auch in seinem zweiten NHL-Einsatz ohne Scorerpunkt, der Stürmer gewann mit den Chicago Blackhawks bei den St. Louis Blues 5:4 nach Verlängerung.

Hawks-Kapitän Jonathan Toews erzielte drei Tore, darunter den Siegtreffer. Torhüter Thomas Greiss wehrte 19 Schüsse ab, verlor mit den New York Islanders aber 3:4 gegen die Nashville Predators.