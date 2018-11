NHL: Brian Boyle von den New Jersey Devils mit Hattrick gegen den Krebs Boyles Hattrick gegen den Krebs - von Sportinformationsdienst / Lesedauer: 3 Minuten

vergrößernverkleinern Der an Leukämie erkrankte Brian Boyle erzielt seinen ersten NHL-Hattrick © Getty Images

In der Hockey Fight Cancer Awareness Night sorgt Brian Boyle für Aufsehen. Der an Leukämie erkrankte Center erzielt für New Jersey seinen ersten NHL-Hattrick.