Nationalspieler Dominik Kahun hat in der NHL mit den Chicago Blackhawks die achte Niederlage in Serie kassiert. Bei den Carolina Hurricanes verlor Chicago trotz 2:0-Führung noch 2:3 nach Verlängerung. In 17:20 Minuten Eiszeit verbuchte Olympia-Silbermedaillengewinner Kahun seinen siebten Assist der Saison.

Carolinas Sebastian Aho sorgte nach 1:16 Minuten in der Verlängerung für Chicagos dritte Niederlage unter dem neuen Trainer Jeremy Colliton, der den sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger vor Wochenfrist von Joel Quenneville übernommen hatte. In der Central Division liegen die Blackhawks auf dem vorletzten Platz.