Das finnische Supertalent Patrik Laine hat in der NHL eine überragende Leistung abgeliefert. Der 20 Jahre alte Angreifer der Winnipeg Jets erzielte beim 8:4-Erfolg bei den St. Louis Blues fünf Treffer. Laine führt mit nun 19 Saisontoren die Liste die Torjägerliste an.

Auch Thomas Greiss konnte glänzen: Beim 4:1-Sieg der New York Islanders gegen die Carolina Hurricanes hielt der deutsche Nationalspieler 26 von 27 Schüssen auf sein Tor. Auch der zweimalige NHL-Champion Tom Kühnhackl trug in rund 13 Minuten Spielzeit zum zwölften Saisonsieg der New Yorker bei.

Aufwärts geht es auch für die Chicago Blackhawks mit Angreifer Dominik Kahun. Der Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele in Pyeongchang steuerte beim 5:4-Erfolg nach Verlängerung bei den Florida Panthers die Vorlage zu einem Treffer bei. (Tabellen der NHL)

Ex-Bundestrainer Marco Sturm steckt dagegen mit den Los Angeles Kings weiter tief im Tabellenkeller der Western Conference fest. Die 2:4-Pleite gegen die Vancouver Canucks war bereits die 14 Niederlage der Kings nach 22 Spielen. Sturm, seit Mitte November Co-Trainer in L.A., ist mit seinem Team weiter Letzter.