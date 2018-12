Ohne den angeschlagenen zweimaligen Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl haben die New York Islanders in der NHL ihre 15. Saisonniederlage kassiert. Die Islanders, bei denen Nationaltorhüter Thomas Greiss nur auf der Bank saß, unterlagen 1:2 nach Penaltyschießen gegen die Pittsburgh Penguins 1:2, die in ihrer Division nach Punkten mit den Gastgebern gleichzogen.

Eine Niederlage kassierte auch Ex-Bundestrainer Marco Sturm als Assistenzcoach der Los Angeles Kings. Das Schlusslicht des Pacific Division unterlag bei den Detroit Red Wings 1:3.