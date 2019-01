NHL-Doppelpack zum Start ins neue Eishockey-Jahr: An den ersten beiden Sonntagen 2019 zeigt SPORT1 jeweils eine Partie aus der stärksten Eishockey-Liga der Welt LIVE im Free-TV und im LIVESTREAM. Am 6. Januar steht das Duell zwischen den Ottawa Senators und den Carolina Hurricanes auf dem Programm.

SPORT1 zeigt die Partie per LIVE-Einstieg direkt nach dem DEL-Spiel zwischen dem ERC Ingolstadt und den Thomas Sabo Ice Tigers ab 19.30 Uhr im Free-TV und im STREAM. Insgesamt dürfen sich Fans also auf fast fünf Stunden LIVE-Eishockey in Folge freuen. Ab 22 Uhr gibt es auf SPORT1 US zudem die NHL-Partie Arizona Coyotes gegen New York Rangers, ebenfalls LIVE.

Auch in der kommenden Woche zeigt SPORT1 die Carolina Hurricanes LIVE im Free-TV und im STREAM, ebenfalls ab 19.30 Uhr geht es dann gegen die Nashville Predators.

Die Hurricanes kämpfen noch um die Playoff-Teilnahme, nach der Hälfte der Regular Season ist der Stanley-Cup-Sieger von 2006 Zehnter der Eastern Conference. Der Rückstand auf die Playoff-Plätze beträgt bereits acht Punkte. Allerdings feierte Carolina zuletzt drei Siege in Folge, und auch der nächste Gegner ist absolut schlagbar: Die Ottawa Senators sind derzeit Letzter im Osten, auch in diesem Jahr dürfte die Playoff-Teilnahme fast unmöglich sein.