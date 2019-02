Dominik Kahun hat einen großen Anteil am 20. Saisonsieg der Chicago Blackhawks in der NHL geleistet. Beim 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) n.V. bei Minnesota Wild legte der 23-Jährige zwei Treffer auf, der Stürmer hat in seiner NHL-Premierensaison nun bereits 22 Scorerpunkte auf dem Konto.

Dennoch ist Chicago als Vorletzter der Western Conference noch weit von den Playoff-Rängen entfernt. (SERVICE: Tabelle der NHL)

Deutlich besser stehen die New York Islanders da, die auch ohne die beiden Deutschen Thomas Greiss und Tom Kühnhackl 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) gegen die vom ehemaligen Bundestrainer Marco Sturm als Assistenzcoach betreuten Los Angeles Kings gewannen.

Die Islanders sind derzeit das zweitbeste Team der Eastern Conference, die Kings das schlechteste im Westen.

