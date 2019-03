NHL: Chicago Blackhawks um Dominik Kahun treffen auf Eisbären Berlin

Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun kehrt mit seiner NHL-Franchise Chicago Blackhawks nach Deutschland zurück.

Der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger Chicago tritt im Rahmen der "Global Series" zu einem Vorbereitungsspiel am 29. September (19.30 Uhr) gegen die Eisbären Berlin in der Mercedes-Benz-Arena an.

Die Saison 2019/20 beginnt für Stürmer Kahun und Chicago am 4. Oktober in Prag gegen die Philadelphia Flyers.

Kahun freut sich auf Duell in Berlin

"In Berlin habe ich mit München oft gespielt", sagte Kahun, "es wird lustig dort. Ich weiß nur nicht, ob sie mich anfeuern, weil ich ein Deutscher bin, oder mich hassen, weil ich aus München bin."

Es ist das zweite Duell eines NHL-Klubs mit den Eisbären. 2008 unterlag der DEL-Rekordmeister Tampa Bay Lightning mit 1:4. 2011 trugen die Los Angeles Kings und die Buffalo Sabres - damals mit dem deutschen Nationalspieler Christian Ehrhoff - in der Arena am Ostbahnhof ein reguläres NHL-Spiel aus.

Buffalo reist in der kommenden Saison auch nach Europa: Gegen Tampa gibt es zwei Punktspiele am 8. und 9. November in Stockholm.