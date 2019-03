NHL-Traditionsduell in der stärksten Eishockey-Liga der Welt: Die Colorado Avalanche treffen auf die New Jersey Devils. (NHL: Colorado Avalanche - New Jersey Devils, 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+)

Beide Teams bringen zusammen immerhin fünf Stanley-Cup-Siege aufs Eis, aber der Ruhm vergangener Tage ist schon ziemlich verblasst.

In dieser Saison laufen beide Gefahr, die Playoffs zu verpassen.

Das erste Duell in der laufenden Spielzeit entschied Colorado mit 5:3 für sich. Der Schwede Gabriel Landeskog avancierte mit einem Dreierpack dabei zum Matchwinner.

So können Sie die NHL live verfolgen:

TV: SPORT1+

Stream: SPORT1+

Ticker: SPORT1.de