Stanley-Cup-Sieger Philipp Grubauer ist in der laufenden Saison der Eishockey-Profiliga NHL der dritte Shutout gelungen. Beim 3:0-Sieg seiner Colorado Avalanche gegen die New Jersey Devils wehrte der deutsche Nationaltorhüter alle 22 Schüsse ab. Grubauer ist in den vergangenen sechs Einsätzen dreimal ohne Gegentor geblieben.

Der 27 Jahre alte Rosenheimer, im Vorjahr NHL-Champion mit den Washington Capitals, liegt mit Colorado vier Punkte hinter einem Play-off-Platz. Zehn Hauptrundenspiele stehen noch aus.