Trotz einer starken Leistung von Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer sind die Colorado Avalanche im Viertelfinale der NHL wieder in Rückstand geraten.

Bildergalerie Die größten Spektakel im Eishockey 19 Bilder

Gegen die San Jose Sharks unterlag das Team um den deutschen Stanley-Cup-Sieger in der Nacht zum Mittwoch mit 2:4. Grubauer kam zwar insgesamt auf 27 Paraden, dennoch konnte er nicht verhindern, dass Colorado in der Best-of-Seven-Serie mit 1:2 ins Hintertreffen geriet.

Das vierte Spiel steigt am kommenden Freitag (4.00 Uhr MESZ). In der Nacht zum Donnerstag (1.00 Uhr MESZ) lauern derweil die New York Islanders in ihrer Viertelfinal-Serie auf ein Comeback.

Anzeige

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Die Mannschaft um die Nationalspieler Tom Kühnhackl, Thomas Greiss und Dennis Seidenberg liegt in der Gesamtabrechnung gegen die Carolina Hurricanes mit 0:2 zurück.