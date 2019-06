Deutsche Eishockey-Talente stehen bei den NHL-Klubs derzeit hoch im Kurs.

Verteidiger Alexander Dersch von der Düsseldorfer EG hat eine Einladung von Tampa Bay Lightning zum Development Camp erhalten. Der 19-Jährige machte sich bereits auf den Weg nach Florida, wo er ab Dienstag mit anderen Nachwuchsspielern auf dem Eis steht.

Dersch hatte 2018 einen Dreijahresvertrag mit der DEG für die Deutsche Eishockey Liga (DEL) unterschrieben. In der vergangenen Saison spielte er allerdings für die Charlottetown Islanders in der kanadischen Juniorenliga QMJHL. "Das ist eine große Ehre für mich", sagte der Abwehrspieler, "ich will mich in Tampa Bay zeigen und beweisen."

Zuvor hatten bereits die Edmonton Oilers den Frankfurter Zweitliga-Verteidiger Leon Hüttl ins Talente-Camp eingeladen. Am Dienstag spielt auch Jung-Nationalspieler Moritz Seider bei den Detroit Red Wings vor, die ihn beim NHL-Draft am vergangenen Freitag überraschend schon als Nummer sechs ausgewählt hatten.