Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs aus der NHL muss sich wegen ungebührlichen Verhaltens vor Gericht verantworten.

Der Star-Spieler der Kanadier wird beschuldigt, am 26. Mai dieses Jahres eine weibliche Sicherheitskraft in seiner Heimatstadt Scottsdale/Arizona belästigt zu haben. Eine erste Anhörung in dem Fall war bereits für Mittwoch angesetzt.

Die Maple Leafs gaben unterdessen bekannt, dass sie über die Vorgänge informiert sind. "Auston kooperiert vollständig mit den zuständigen Behörden, aber weder er noch der Klub werden weitere Kommentare abgeben", hieß es in einem offiziellen Statement.

In der NHL hat der Nummer-eins-Pick von 2016 bislang 111 Tore und 205 Scorerpunkte in 212 Spielen verzeichnet und unterschrieb im vergangenen Februar einen neuen Fünfjahresvertrag im Wert von 58 Millionen US-Dollar.

Matthews lässt Hose runter

Im Detail soll der 22-jährige Matthews in der fraglichen Nacht versucht haben, die Tür des Autos der Sicherheitskraft zu öffnen, die vor einem Wohnkomplex Wache hielt. Als die Frau den angetrunkenen Matthews und einige Freunde konfrontierte, soll er seine Hose heruntergezogen und die Sicherheitskraft in Unterwäsche mit obszönen Gesten bedacht haben.