Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl findet Vergleiche mit Basketball-Idol Dirk Nowitzki unpassend. "Das ehrt mich sehr. Aber mir fehlt im Vergleich zu Dirk Nowitzki noch sehr viel. Besonders der Gewinn des Stanley Cups", sagte der 24 Jahre alte Stürmer vom NHL-Klub Edmonton Oilers der Bild am Sonntag: "Dirk hat sehr, sehr viel erreicht. Da habe ich noch einiges zu tun."

Draisaitl spielt bei den Oilers in der nordamerikanischen Profiliga eine starke Saison. Mit 61 Scorerpunkten (22 Tore/39 Vorlage) liegt er derzeit auf Platz zwei des entsprechenden NHL-Rankings.

"Das gute Sommertraining spielt eine sehr wichtige Rolle. Ich bin sehr zufrieden darüber, was ich da geleistet habe", sagte Draisaitl: "Ich glaube, dass ich noch konstanter geworden bin und mich im Defensivbereich verbessert habe."

Draisaitl: "Deutsches Eishockey zum Positiven verändert"

Im deutschen Eishockey, so der gebürtige Kölner, habe sich "in letzter Zeit einiges zum Positiven verändert". Die Diskussion um die Reduzierung der Ausländer-Lizenzen in der DEL verfolge er aufmerksam.

"Meiner Meinung nach müssen sie reduziert werden. Neun ausländische Profis pro Spiel und Team sind zu viel", betonte er: "Sie nehmen den jungen deutschen Spielern wichtige Eiszeiten weg, die sie dringend für ihre Entwicklung brauchen."