Der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Nico Sturm kehrt in die NHL zurück. Der 24-Jährige wurde aus der zweitklassigen American Hockey League (AHL) in den Kader des NHL-Teams Minnesota Wild befördert. Dies gab der Klub am Freitagabend bekannt.

Der gebürtige Augsburger hatte in der Vorsaison in der NHL debütiert und kam in Minnesota zu zwei Einsätzen. Vor der aktuellen Spielzeit schaffte er allerdings zunächst nicht den Sprung in der finalen Kader der Wilds und wurde zum Farm-Team Iowa Wild in die AHL abgeschoben.

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Anzeige

Dort erzielte Sturm sechs Tore und fünf Vorlagen in 23 Einsätzen. In Minnesota rückt er nun für den verletzten Kapitän Mikko Koivu nach.