Die Nationalspieler Tom Kühnhackl und Thomas Greiss haben in der NHL im "Battle of New York" klar den Kürzeren gezogen.

Im Madison Square Garden unterlag das deutsche Duo mit den Islanders den Rangers 2:6.

Greiss kam dabei erst im Schlussdrittel für Semjon Warlamow ins Tor und kassierte keinen Treffer. Stürmer Kühnhackl blieb ohne Scorerpunkt.

Anzeige

Owetschkin führt Capitals zum Sieg

Der russische Superstar Alexander Owetschkin schnürte beim 2:0 der Washington Capitals gegen die Carolina Hurricanes einen Doppelpack und ist in der ewigen Torschützenliste mit 686 Treffern nun alleiniger Elfter.

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Zuvor hatte der 34-Jährige gleichauf mit dem Finnen Teemu Selänne (684) gelegen. Um den zehntplatzierten Mario Lemieux (690) zu überholen, fehlen Owetschkin fünf Tore.