Nach dem All Star Weekend nimmt die Regular Season in der NHL wieder Fahrt auf.

Zum Abschluss des NHL-Wochenendes steht das Duell zwischen Rekordchampion Montreal Canadiens und den Columbus Blue Jackets auf dem Programm. (NHL: Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets ab 20.45 Uhr auf SPORT1 im FREE-TV und im LIVESTREAM)

Im Kampf um die Playoff-Plätze müssen die Canadiens umbedingt gewinnen. Derzeit beträgt der Rückstand der Kanadier auf Platz drei der Atlantic Gruppe, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, acht Punkte. Die Blue Jackets haben ihrerseits einen Zähler Rückstand auf die Playoff-Plätze der Metropolitan Gruppe. (Tabelle der NHL)

Bilanz zwischen Canadiens und Blue Jackets in dieser Saison ausgeglichen

Die besten Zeiten der Canadiens liegen aber ohnehin bereits weit zurück, der letzte von insgesamt 24 Stanley Cups datiert aus dem Jahr 1993. In den vergangenen vier Jahren schaffte man es nur einmal in die Playoffs, wo man in der Saison 2016/2017 im Conference-Viertelfinale an den New York Rangers scheiterte.

Dagegen blicken die Blue Jackets auf eine weit weniger bewegte Franchise-Historie zurück. Erst 1997 gegründet und in der Spielzeit 2000/2001 in die NHL aufgenommen ist das Erreichen des Conference-Halbfinals im Vorjahr gegen die Boston Bruins der bis heute größte Erfolg des Teams aus dem Bundesstaat Ohio.

In dieser Saison standen sich beide Teams bislang zweimal auf dem Eis gegenüber. Nach einem knappen 3:2-Sieg der Canadiens im ersten Aufeinandertreffen am 13. November nahmen die Blue Jackets nur eine Woche später beim 5:2-Erfolg erfolgreich Revanche.

