Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat in der NHL ein erfolgreiches Comeback hingelegt.

Der 24-Jährige kam nach vierwöchiger Pause wegen einer Gehirnerschütterung mit den Pittsburgh Penguins zu einem 5:2-Erfolg gegen die Toronto Maple Leafs.

Die Penguins behaupten dank des dritten Siegs in Serie Platz drei im Osten und liegen weiter voll auf Play-off-Kurs. Kahun blieb in 14:47 Minuten Spielzeit ohne Scorerpunkt.

Anzeige

Bryan Rust, Anthony Angello, Jason Zucker, Superstar Sidney Crosby und Teddy Blueger brachten den fünfmaligen Stanley-Cup-Sieger mit 5:0 in Führung, ehe Auston Matthews und Kyle Clifford noch Ergebniskosmetik gelang.

Die NHL LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Die St. Louis Blues fanden nach zuvor fünf Niederlagen in Serie mit einem 3:0 gegen die New Jersey Devils zurück in die Erfolgsspur und verteidigten ihre Spitzenposition im Westen.