In der stärksten Eishockey-Liga der Welt gleitet nach der Corona-bedingten Pause seit 1. August der Puck wieder über das Eis - und SPORT1 ist mittendrin. In einem neuen Modus mit insgesamt 24 Teams gibt es in der "Bubble" der NHL zunächst eine "Qualifying Round", in der 16 Mannschaften aufeinander treffen, um die Plätze in den Playoffs auszuspielen.

Die vier besten Mannschaften der Eastern und Western Conferences stehen dagegen bereits direkt im Viertelfinale. Diese treten in der "Round Robin" in einer kurzen Gruppenphase gegeneinander an, um die Setzliste in den Playoff-Runden zu bestimmen. Nach der Play-In-Runde und den Platzierungsspielen beginnen schließlich die Playoffs mit 16 Teams.

SPORT1 zeigt am Dienstag und Mittwoch jeweils zwei Partien der Qualifying Round ab 18 Uhr LIVE im TV.

Am Dienstag und Mittwoch gibt es jeweils einen Double-Header der besten Eishockey-Liga der Welt LIVE im TV auf SPORT1. Dabei stehen die zweiten und dritten Duelle zwischen den New York Islanders und den Florida Panthers (jeweils 18 Uhr) sowie den Nashville Predators und den Arizona Coyotes (jeweils20.45 Uhr) an.

Aus deutscher Sicht stehen dabei Tom Kühnhackl und Thomas Greiss im Blickpunkt, die bei den Islanders unter Vertrag sind. Außerdem spielt bei den Predators mit Korbinian Holzer ein weiterer Deutscher.