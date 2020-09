Der deutsche Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders das Playoff-Halbfinale der NHL erreicht und darf weiter vom Stanley-Cup-Triumph träumen.

Im entscheidenden Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Philadelphia Flyers siegten die Islanders, bei denen Stürmer Tom Kühnhackl nicht zum Einsatz kam, mit 4:0. Der kaum getestete Greiss wehrte alle 16 Schüsse auf sein Tor ab.

Greiss: "Beste Defensivleistung"

"Das war ein großer Sieg", sagte Greiss, der den ersten Playoff-Shutout seiner Karriere feierte. Der Füssener blieb als erster Islanders-Goalie seit 1975 in einem siebten Spiel ohne Gegentor, lobte aber ausdrücklich seine Mitspieler: "Das war die beste Defensivleistung, die ich jemals von einem Team gesehen habe."

Anzeige

Greiss ersetzte im Showdown Semjon Warlamow, der in 14 der bisherigen 15 Playoff-Spiele von Beginn an aufgeboten worden war. Mit dem Russen im Kasten hatten die Islanders zuvor in der Serie eine 3:1-Führung verspielt und zwei Matchbälle vergeben.

Empty-Net-Goal zur Entscheidung

Im Entscheidungsspiel zeigte sich der viermalige Stanley-Cup-Sieger wesentlich kaltschnäuziger. Scott Mayfield (10.), Andy Greene (14.) und Brock Nelson (32.) sorgten schon vor dem Schlussdrittel für einen beruhigenden Vorsprung. Anthony Beauvillier (54.) traf ins leere Tor zum Endstand.

Die NHL LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Im Halbfinale treffen die Islanders ab Montag (Ortszeit) auf die Tampa Bay Lightning, die die Boston Bruins in fünf Spielen ausgeschaltet hatten. Den Finalgegner um den Stanley Cup ermitteln die Dallas Stars und die Vegas Golden Knights.