Eishockey-Star Leon Draisaitl (25) hat seine Edmonton Oilers gegen Rookie Tim Stützle (19) mit den Ottawa Senators zum nächsten Erfolg in der nordamerikanischen Profiliga NHL geführt. Deutschlands Sportler des Jahres erzielte beim 3:2 den entscheidenden Treffer (35.) und sicherte den Oilers damit auch im fünften Duell in dieser Saison mit Stützle und Co. den Sieg.

Ottawa kam nach Draisaitls Tor zum 3:1 nur noch durch Stützle (38.) zum Anschluss. Edmonton ist nach einer kurzen Negativphase wieder in der Spur und feierte den zweiten Sieg nacheinander. Die beiden Deutschen treffen in den kommenden beiden Partien am Mittwoch und Freitag (jeweils Ortszeit) erneut aufeinander.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer musste sich dagegen mit Colorado Avalanche 2:3 gegen die Arizona Coyotes geschlagen geben. Nico Sturm gewann mit den Minnesota Wild 2:0 gegen die Vegas Golden Knights und kam dabei auf rund neun Minuten Eiszeit.