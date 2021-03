Frankfurt am Main (SID) - Eishockeyprofi Nico Sturm hat die Minnesota Wild in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum Sieg geschossen. Sturm stellte durch sein viertes Saisontor (28.) den Endstand beim 3:2 gegen die Anaheim Ducks her. Durch den zehnten Heimsieg in Folge festige Minnesota seinen dritten Platz im Westen.

Auch Tim Stützle feierte mit den Ottawa Senators einen Sieg. Obwohl der deutsche Jungstar ohne Scorerpunkt blieb, gewann Ottawa 3:1 gegen die Calgary Flames. Das Team aus der kanadischen Hauptstadt bleibt dennoch Letzter in der Nord-Division.