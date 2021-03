Angreifer Nico Sturm hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit den Minnesota Wild den vierten Sieg in Serie gefeiert. Im zweiten Duell mit den Arizona Coyotes binnen zwei Tagen gewann das Team von Trainer Dean Evason 4:1, in der Nacht zum Samstag hatte die Mannschaft ein 4:0 gefeiert. Sturm blieb ohne Scorerpunkt.

Nach dem 17. Saisonsieg belegt Minnesota in der West Division mit 35 Punkten den zweiten Platz und hat nur noch zwei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Vegas Golden Knights (37). Allerdings hat Vegas ein Spiel weniger absolviert.