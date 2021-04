Nach seinen persönlichen Erfolgen als Scorerkönig und MVP in der NHL will Eishockey-Star Leon Draisaitl endlich mit den Edmonton Oilers um den Stanley Cup spielen.

"Wir kommen jetzt alle in ein Alter, in dem es Zeit wird, was zu gewinnen", sagte Deutschlands Sportler des Jahres im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID), "ein bisschen Alarm zu machen in den Playoffs." (Ausgewählte Spiele der NHL LIVE im Free-TV auf SPORT1)

Zusammen mit seinem kongenialen kanadischen Sturmpartner Connor McDavid will der 25-Jährige an die Erfolge aus der Ära von Wayne Gretzky anknüpfen und mit Edmonton den ersten Stanley Cup seit 1990 gewinnen. "Wir kommen in unsere Prime Time", glaubt der Kölner, der in der verkürzten Corona-Saison wieder in fast allen Stürmerkategorien der Liga unter den Top Drei steht.

Trotz seiner herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison habe er sich aktuell "in allen Bereichen ein bisschen verbessert". Allerdings sieht Draisaitl noch weiteres Steigerungspotenzial, "das gibt mir Ansporn für die nächsten Jahre". Denn: "Wenn man glaubt, dass man an nichts mehr arbeiten muss, ist es wahrscheinlich am besten, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Da bin ich noch lange nicht, ich glaube, dass ich noch viel Luft nach oben habe."