Torhüter Philipp Grubauer ist mit Colorado Avalanche eindrucksvoll in das Viertelfinale der Playoffs in der NHL gestartet.

Im ersten Spiel der Serie nach dem Modus "best of seven" gegen die Vegas Golden Knights gewann die Mannschaft aus Denver deutlich mit 7:1. Grubauer zeigte dabei erneut eine starke Leistung: Er wehrte 24 von 25 Schüssen auf sein Tor ab.

Ebenfalls mit 1:0 in Führung gingen Stanley-Cup-Champion Tampa Bay Lightning durch ein 2:1 gegen die Carolina Hurricanes und die Boston Bruins durch ein 5:2 gegen die New York Islanders.

Um den letzten freien Platz im Viertelfinale kämpfen nach wie vor die Toronto Maple Leafs und die Montreal Canadiens: Nach einem 3:2 nach Verlängerung der Canadiens kommt es nun zu einem entscheidenden siebten Spiel.