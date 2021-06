vergrößernverkleinern Starker Rückhalt: Semjon Warlamow © AFP/GETTY IMAGES/SID/BRUCE BENNETT

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

In den NHL-Playoffs steht die Runde der letzten Vier an. Im ersten Halbfinale starten die New York Islanders mit einem Sieg gegen die Tampa Bay Lightning.